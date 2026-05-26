日本女子プロゴルフツアーのリゾートトラストレディスは２８日から４日間、福島・グランディ那須白河ＧＣ（６５００ヤード、パー７２）で行われる。２６日、予選ラウンドの組み合わせが発表され、今季メジャー初戦のワールドレディスサロンパスカップを制した河本結（リコー）、昨年の年間女王で今季もメルセデスポイントランク首位の佐久間朱莉（大東建託）、前年大会覇者の稲垣那奈子（三菱電機）が同組となった。前週のブリ