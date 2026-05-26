歌舞伎俳優の市川團十郎が、AIが作成した自身の「女性変身画像」を公開し、あまりに美しいことから大きな反響を呼んでいる。 【写真】息子が父親を女性に変身させた!美しさは変わらない! 團十郎は24日に更新したインスタグラムで、「勸玄から、パパを女の人にしたよ。と、、え? #團十郎#勸玄」と投稿した。髪の長い美しい女性の写真があり、よく見ると團十郎であることが分かる。長男の市川新之助（本名堀越勸玄）がAIで作