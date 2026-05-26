タレント・藤崎奈々子が23日、自身のインスタグラムを更新。大胆に髪を切った姿を公開し、話題となっている。 【写真】自らハサミも大胆30cmで印象がらりのボブヘア 藤崎は「将来絶対ハゲる自信がありすぎたので、自分の髪で部分ウィッグを作りたくて頑張って伸ばした髪を30センチ以上切りました！」と理由も明かしながら報告し、ボブヘアに変身した姿をアップ。髪を切る様子を動画も公開した。 背中まで伸びた髪を結わ