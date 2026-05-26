香川県庁 香川県が、家庭で余った食品を子ども食堂に届ける「県庁フードドライブ」を実施します。 フードロスの削減と子どもの貧困対策のために、毎年2回行っているものです。今回は、6月1日～5日までの5日間、県庁や県の施設など7カ所に受け付け場所を設け、県の職員や来庁した県民などから、家庭で余った食品を募ります。 対象となる食品は、未開封で賞味期限が1カ月以上残っている常温保存が可能な