ヴォルフスブルクがパーダーボルンに敗れ2部降格が決まったドイツ1部ヴォルフスブルクは現地時間5月25日、昇降格プレーオフ第2戦でパーダーボルンに延長戦の末敗れ、2部降格が決定した。チームを率いるディーター・ヘッキング監督が、クラブ史上初となる2部降格の重い現実に胸を痛めているとドイツメディア「NDR」が報じた。ホームでの第1戦を0-0で終えていたヴォルフスブルクは、敵地での第2戦に臨んだ。試合は前半3分に先制