宇野禅斗がボルシアMG移籍へ移籍金は9000万円超かJ1清水エスパルスに所属するMF宇野禅斗は、ドイツ1部ボルシアMGへの移籍に近づいているようだ。5月24日に行われたJ1百年構想リーグ第18節で清水はG大阪戦に1-2で敗戦。この試合で宇野は負傷していたが、それでも負傷は長引くものではないようだ。欧州の移籍市場に精通するフロリアン・プレッテンベルグ記者は「宇野禅斗とボルシアMGは契約成立」と自身のXで伝え、「22歳のセ