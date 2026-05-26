中国ファーウェイが世界最大のファウンドリー企業である台湾TSMCとの技術格差を縮められる次世代半導体技術の開発に成功したと明らかにした。ブルームバーグによると、ファーウェイの半導体設計子会社ハイシリコンの何庭波社長はこの日開かれた半導体カンファレンスで独自開発した「ロジックフォールディング技術」を活用し2031年までに1．4ナノメートルチップの生産に入ると発表した。TSMCは同水準の製品を2028年から量産する計画