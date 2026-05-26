JR東海は26日から、リニア工事に関する「住民説明会」を静岡市で始めました。反対する住民が押し寄せるなど紛糾する様子もみられています。静岡市葵区の静岡商工会議所で、午前10時から開かれているリニアの住民説明会。JR東海と県との28項目の対話が終了してからは初めて行われ、静岡市では初開催となります。住民への説明を鈴木知事が着工容認に向けた判断材料のひとつに挙げていて、会場にはリニアに反対する人たちも。反対する