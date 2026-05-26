Netflixアニメ『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』（『ケデハン』）の主題歌『Golden』が、米国3大大衆音楽授賞式「アメリカン・ミュージック・アワーズ」（AMAs）で「ソング・オブ・ザ・イヤー」（今年の歌）賞を受賞した。『Golden』は25日（現地時間）、米国ラスベガスのMGMグランド・ガーデン・アリーナで開催された授賞式で「ソング・オブ・ザ・イヤー」に選ばれた。『Golden』はアレックス・ウォーレンの『Ordinary』、