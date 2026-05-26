お笑いコンビ「シソンヌ」の長谷川忍（47）が、25日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）にゲスト出演。人気アイドルとの共演が増えたきっかけについて語った。長谷川のイメージについて、同番組MCのMEGUMIは「いろんなMCの方と絡んでらっしゃって、誰でも大丈夫みたいな」と絶賛。中でも若手アイドルとの共演について「心構えはあるんですか？」と質問した。すると長谷川は「基本的にリスペクトし