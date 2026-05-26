＜26日（火）の天気＞奄美では梅雨前線の影響で大雨になっていて、朝には鹿児島・喜界空港で1時間に67ミリの非常に激しい雨が降りました。昼過ぎにかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。梅雨前線が徐々に北上するため、夜にかけて奄美〜種子島・屋久島地方に発達した雨雲がかかる予想です。●予想24時間降水量（27日昼まで、多いところ）鹿児島県（奄美地方を除く）120ミリ奄美100ミリ