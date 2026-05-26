ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」が26日に開幕した。熱戦の幕開けを飾るにふさわしいスーパースターが浜名湖に降臨した。サッカー元日本代表監督のジーコ氏がトークショーに登場。ボートレース場に来るのは初めてというレジェンドは「スポーツは何でも好きなので（ボートレースも）興味深いですね」と水上に目をやった。出場選手がファン投票によって決まる大会とあって「ファンと会ったり、一緒に