◇MLB アストロズ9-0レンジャーズ(日本時間26日、グローブライフ・フィールド)アストロズが継投でのノーヒットノーランを達成しました。先発を務めた今井達也投手も6回97球2奪三振の好投を披露しました。6度目の先発マウンドに立った今井投手は初回制球に苦しみ四球を3つ出してしまいますが、その後は2回から6回はいずれも打者3人で仕留めました。アストロズはその後2人に継投しましたが、今井達也投手の好投を継ぎノーヒットノー