巨人は26日、18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、その後釈放された巨人の阿部慎之助監督（47）の辞任を発表した。会見内で、代理人を通じて長女の手紙が公表され「私の過度な状況説明が事実と異なってしまった」と報道内容を否定。父との関係を明かした。冒頭で「家庭内のことにもかかわらず、大々的な報道になってしまったこと、大変申し訳ございません」と謝罪し「これは私の意志で書いております。父には“