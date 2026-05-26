メキシコのシェインバウム大統領は、来月開幕するサッカーワールドカップ期間中、アメリカがイラン代表チームの滞在を望んでいないとして、メキシコが受け入れることを明らかにしました。シェインバウム大統領は25日、ワールドカップ期間中、イラン代表をアメリカとの国境沿いにあるティファナで受け入れることを承認したと明らかにしました。「アメリカがイラン代表の滞在を望んでいない」としています。FIFA＝国際サッカー連盟か