前回の記事では、価格.comや食べログの非上場化・再編の動きを切り口に「検索→比較→口コミ」というWeb2.0の基本構造が、生成AIの台頭によって崩壊しつつある現状を指摘した。 （カカクコム非上場化が映す「検索→比較→口コミ」の終えん…AI時代、日本Web2.0は再編局面へ） 誰もが無料で発信できる「口コミ」や「レビュー」は、ステルスマーケティングやインフルエンサーのポジショントークといった