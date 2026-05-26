◇ナ・リーグドジャース−ロッキーズ（2026年5月25日ロサンゼルス）プロスケーターでミラノ・コルティナ五輪ペア金メダリストで現役を引退した「りくりゅうペア」の三浦璃来さん（24＝木下グループ）、木原龍一さん（33＝木下グループ）が25日（日本時間26日）、ドジャースタジアムで行われるドジャース−ロッキーズ戦の「ファーストピッチ」（始球式）を務め、“リフト始球式”で球場を沸かせた。ドジャースの公式インス