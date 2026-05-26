東京・歌舞伎町の「トー横」にいた女性に対し、借金を返済させるため海外に移送する目的で誘拐したしたとして、暴力団組員の男が逮捕されました。特殊詐欺のかけ子のリクルーター役とみられます。逮捕されたのは、指定暴力団住吉会系傘下組織組員の山尾輝斗容疑者（25）です。山尾容疑者は去年、歌舞伎町の「トー横」にいた27歳の女性に「シンガポールに行って内臓を売れよ」などといい、海外に移送する目的でネットカフェに誘拐し