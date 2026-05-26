事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が26日までにXを更新。栃木県で起きた強盗殺人事件をめぐり、少年法に対する私見をつづった。今月14日、栃木県上三川町の住宅で69歳の女性が殺害され、警察は16歳の少年4人を強盗殺人の疑いで逮捕。17日には海外逃亡しようとしていた28歳の男性と、横浜市内にいた25歳の女性の夫婦もそれぞれ逮捕された。夫婦は指示役とみられる。少年の一部