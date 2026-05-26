南の海上が騒がしくなっています。 【画像を見る】台風の卵発生 いつどこで雨が降る？最新の雨･風シミュレーション 気象庁が発表している26日午後9時の予想天気図では、南の海上に「TD」が描かれてています。これは、「Tropical Depression」＝熱帯低気圧です。 この熱帯的圧が、きょう午前９時に、台風になる予想になりました。発生すれば台風6号になります。 スーパーコンピュータのシミュレー