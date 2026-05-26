タレントのヒロミが26日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。ダチョウ倶楽部が25日、都内で行った40周年感謝祭をしみじみと見ていた。ヒロミは1986年、デビット伊東、ミスターちんとお笑いトリオB21スペシャルを結成した。こちらも40周年になる。ダチョウ倶楽部とは、意外な接点があることも明らかにした。「僕ら、ダチョウ倶楽部と出会ってなかったら、デビューしてないですから。僕ら、六本木であった小ハウス