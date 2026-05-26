犬は「ツライ」気持ちを隠したがる動物 犬は本能的に、弱っている姿を見せない傾向があります。野生では「弱さ＝危険」だと認識していたため、限界まで普段通り振る舞っていたと考えられているのです。 現代の犬たちは、この習性が多少弱まっているとはいえ、今でも遺伝的に受け継がれています。そのため、もしも飼い主が「なんだかいつもと違う気がする…」と思ったときは、ストレスや体調不良など「ツライ」気持ちのサ