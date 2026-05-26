岡山駅東口広場駅前広場のリニューアルにともない整備が行われていた「公共交通案内所」が来月（6月）1日にオープンすることが決まりました。 【写真をみる】新しい「公共交通案内所」建物の中はどうなっている？ 岡山駅の利用環境の向上に期待 公共交通案内所は岡山市が昨年（2025年）2月から約2億3000万円をかけて整備したもので、岡山駅の利用環境の向上に期待されています。 デザインのコンセプトは「岡山後楽