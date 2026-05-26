女優の細川直美が24日に自身のアメブロを更新。次女の成人式の前撮りへ行ったことを報告した。この日、細川は「今日は次女の成人式の前撮りに行って来ました」と切り出し、次女の振袖姿を公開。「娘は、私が成人式で着た振袖と自分で選んだ振袖の2着を着て撮影をしていただきました」と明かし「どちらも素敵に仕上げていただいて家族の良い思い出となりました」と喜びをつづった。また、自身の成人式について「仕立てていただいた