楽天モバイル、U-NEXT、Uber Japanの3社は、楽天モバイルの料金プラン「Rakuten最強U-NEXT」の新規ユーザー向けに「Rakuten最強U-NEXT＋Uberコラボキャンペーン」を6月1日に開始する。 キャンペーンの参加には、5月29日8時59分までの事前登録が必要。事前登録すると、6月1日に「Rakuten最強プラン」→「Rakuten最強U-NEXT」へ自動でプラン変更される。 3カ月間で合計5000ポイント還元