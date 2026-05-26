『スター・ウォーズ』シリーズの最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が2026年5月22日に公開となる。それに合わせ、約10年ぶりとなる『スター・ウォーズ』デザインのビックリマンチョコが発売。6月2日から「スター・ウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」が東日本先行で展開される。約7年ぶりの劇場版！可愛すぎる「グローグー」が大人気『スター・ウォーズ／マンダロリアン