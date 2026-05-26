NTTドコモは26日、「dジョブ スマホワーク」のサービスを7月31日15時でサイト上での案件掲載と受付を終了すると発表した。サービス自体も2027年2月28日15時で終了する。 「dジョブ スマホワーク」は、アンケート回答やデータ入力、サービスの申し込みなどの案件を実施することで、dポイントや現金を獲得できるサービス。スマートフォンやパソコンから参加でき、短