タレントの北斗晶が25日に自身のアメブロを更新。行列に並びマーラータンを堪能したことを明かした。この日、北斗は「皆さん、どんな土日を過ごされました！？」と切り出し「我が家の方は、物凄く寒かったり暑くなったり ちょうどいい気候になったりと…土日に【春夏秋冬】を味わった気分でした」と週末を振り返った。また、前日にはショッピングモールへ行ったことを明かし、昼食に「大行列に並んでマーラータンを食べました」と