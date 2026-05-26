波乱万丈なスピード展開が話題のNHK連続テレビ小説『風、薫る』。物語の世界観とともに、出演俳優たちのビジュアルに惹かれる視聴者も多いようです。All About ニュース編集部は5月11〜12日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『風、薫る』」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『風、薫る』に出演するイケメンだと思う男性俳優」ランキングを紹介します！【8位までの全ランキング結果を見る】