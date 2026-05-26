立石は1軍合流後、圧巻のパフォーマンスを見せている（C）産経新聞社阪神の黄金ルーキー、立石正広がプロデビューから圧巻のパフォーマンスを見せている。5月19日の中日戦でデビューを果たすとここまで5試合連続安打、週末の巨人3連戦では猛打賞から始まり、先制タイムリー、24日には逆方向にプロ初アーチも飛び出すなど、球界を席巻している。【阪神】『原辰徳/岡田彰布より遥かに上』ドラ１立石正広はなぜ打てるのか？「◯◯