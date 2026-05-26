Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは5月25日、自身のInstagramを更新。撮影中の格好いいショットと、かわいらしい誕生日ショットを公開しました。【写真】山田涼介の33歳バースデーショット「はーー全部が愛しい」山田さんは「撮影頑張る悠君。現場でお祝いしてもらって嬉しい山田君」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目は、台本を開いて集中している格好いい姿です。2、3枚目はバースデーケーキを持ったショットで、ケーキには「山田涼