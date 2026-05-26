All About ニュース編集部では、2026年4月22〜27日の期間、全国10〜60代の男性229人を対象に、20代俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「手が美しいと思う20代女性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：今田美桜／56票2位は、可憐なビジュアルで絶大な人気を誇る今田美桜さん。1997年生まれ、福岡県出身の俳優です。地元でのスカウトを機に「福岡で一番かわいい女の子