東京・新宿歌舞伎町で飲食店を装った違法パチスロ店が摘発され、店長の男ら3人が逮捕されました。警視庁によりますと、歌舞伎町の違法パチスロ店「パックマン」の店長、塩田芳大容疑者ら3人は23日、店に違法なパチスロ機40台を設置して、客を相手に賭博をした疑いがもたれています。塩田容疑者らは摘発を免れるために店に「Bar UNAGI」と看板を掲げ飲食店を装っていたとみられ、鉄製の2重扉を設置した上で、カメラ付きのインターホ