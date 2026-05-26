“コワモテ俳優”としても知られる小沢仁志（63）が25日、自身のインスタグラムを更新。洋食屋を再現したというボリューム満点の朝食を披露し、反響を呼んでいる。【写真】ハムカツ・コロッケ・鳥から…洋食屋を再現した、小沢仁志“早起き朝ごはん”小沢は「おはようさん！今日もめちゃ早起きだった」と書き出し、「今朝は、洋食屋を再現！ハムカツ・コロッケ・鳥から」とコメント。投稿された写真には、揚げ物が並ぶ大皿に彩