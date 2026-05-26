◇MLB ドジャースｰロッキーズ(日本時間26日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手がノーアウト満塁の打席に立ちました。7回2点ビハインドで、先頭打者から2者連続四球で得点圏に走者を置くと、続くミゲル・ロハス選手が死球で満塁となります。大谷選手が打席に立ちます。初球をとらえるとセカンドへ転がり2塁はアウト、1塁の大谷選手もアウトと申告されるもここで大谷選手がベンチへ向かってチャレンジを要求。これに応