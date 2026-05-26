お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤（53）が、26日までに公開された自身のYouTubeチャンネル「ハンバーグ師匠チャンネル」に登場。撮影スタッフの車購入のため自動車販売店を訪れた。【動画】井戸田潤「ほしいなぁ」「これかな？これだなー」と本音…28年前・走行10万キロのトヨタ“名車”の全貌前回の動画で、スタッフが三菱『デリカD:5』から乗り換えを検討していると説明。カスタムしたSUV車を販売する販売店を訪れた