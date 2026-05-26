兵庫県たつの市の住宅で親子2人が殺害された事件で、指名手配されている男が事件の前後、住宅の隣にある男の実家に一時滞在していた可能性があることがわかりました。兵庫県たつの市の住宅で母親の田中澄恵さんと娘の千尋さんが殺害された事件では、警察は住所・職業不詳の大山賢二容疑者を、千尋さんに対する殺人の疑いで全国に指名手配しています。大山容疑者はおよそ10年前、田中さんの自宅の隣にある実家に住んでいました。警