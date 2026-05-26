2016年の熊本地震に関連し倒産した企業は、全国で74社でした。負債総額は335億円に上ります。 【写真を見る】【倒産】熊本地震関連は全国74社負債総額335億円熊本が全体の8割以上 民間の調査会社、東京商工リサーチによりますと、2026年3月までに熊本地震が原因で倒産した企業は全国で74社で、負債総額は335億8300万円でした。 熊本が全体の8割以上 2024年の1月を最後に、熊本地震が原因による倒産は発生していませ