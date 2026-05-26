物価高などの影響を受け、熊本県教育委員会は、修学旅行の1人あたりの経費の上限について、これまでの規定を撤廃しました。 従来の経費上限は 県教委は、これまで原則として、すべての生徒が参加できることを目的に、県立の高校や中学校の修学旅行について、1人あたりの経費に上限を設けていました。 上限は、県立高校の場合、国内で8万5000円、国外では最大10万5000円、県立中学校では国内で6万3000円でした。 物価高騰で上限