和歌山県新宮市の海岸ではユーモラスなダンスをするカニが姿を現しています。 干潟に開いた穴からひょっこりと姿を見せた小さなカニ。 細長い2本の目がユーモラスなチゴガニは、甲羅の幅が約1cm、体の一部がきれいな水色なのが特徴です。 気温が上がり日中に潮が引きはじめるこの時期に、海岸に姿を見せ始めます。 しばらく見ていると…ハサミを振り始めました。 「ウェービング」と呼ばれるこ