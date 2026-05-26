元日本テレビのフリーアナ岩田絵里奈（30）が26日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）にゲスト出演。ビートたけしと距離を縮めた方法を語った。岩田は4月からフリーに転身。日テレ時代は1年目から「世界まる見え！テレビ特捜部」に出演し、ビートたけし、所ジョージと共演した。大御所との共演を振り返りながら「始めとか、あの所さん、たけしさんなので何を話せばいいんだろうみたいな」と困惑。「所