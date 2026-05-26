2010年、東京都内でのコンサートで演奏するソニー・ロリンズさん（AP＝共同）【ニューヨーク共同】テナー・サックスの巨匠として知られる米国のジャズ奏者ソニー・ロリンズさんが25日、東部ニューヨーク州ウッドストックの自宅で死去した。95歳だった。死因は明らかにされていないが、近年は健康上の理由から自宅で過ごしていた。米メディアが報じた。1930年、ニューヨーク・ハーレム生まれ。10代でサックスを始め、50年代にマ