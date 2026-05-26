インドネシアを拠点に活動している元JKT48でタレントの仲川遥香（34）が26日までにXを更新。自身の結婚に関する質問に困惑する様子をつづった。仲川はインドネシア語での投稿で「なんで結婚ってそんなに大事なの？私、びっくりだよ」と書き出し、「うん、もし人々がまだ結婚してないなら、まだ運命の相手に出会ってないんだよね。それで、私が結婚する意味って何？ハハハそれで、いつ結婚するのって聞かれる。うん、私がいつ結婚で