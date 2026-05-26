タレントのヒロミが26日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。巨人の阿部慎之助監督が25日、暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）された件を残念がった。阿部監督は東京都渋谷区の自宅で18歳の娘に暴行を加えたとして、25日午後7時10分ごろ、児童相談所から110番通報があり、駆けつけた警察官が逮捕した。関係者によると阿部監督は自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして、仲裁に入った。