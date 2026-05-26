※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年6月号からの転載です。この記事の画像を見る 「欲深い」という言葉には、どこか後ろめたさが漂う。欲望全開のまま生きている人には「ワガママ」「自己中」という視線が向けられてしまうから。だから人は、欲望を我慢しがちだ。でも、もしかしたら私たちは、もう少し好きなように生きてみてもいいのかもしれない。そんなことを教えてくれるのが、人気VTuber・おむらいす食堂さんだ。「『おむ