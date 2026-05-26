【漫画】本編を読むデパートのコスメ売り場といえば、メイクも服装もばっちりなビューティーアドバイザー（BA）たちが笑顔で出迎えてくれる華やかな空間だ。だが『デパコスカウンターは今日も修羅場です〜BA下剋上物語〜』（ユキミ/KADOKAWA）は、その笑顔の裏に隠れたアレコレをコメディタッチで描き出した作品だ。主人公・桜城まち子は、デパートのコスメカウンター「クレシアン」で売上ナンバーワンを誇る中堅BA。客の横