車の冷房を使うたびに「ガソリン代がもったいない」と感じる人は少なくありません。特に家族から「窓を開けたほうが節約になる」と言われると、本当にそうなのか気になるものです。 確かに、冷房を使うと車の燃費は多少悪くなります。しかし、暑い日に窓を開けて走る方法が、必ずしも節約になるとは限りません。走る速度や外気温によっては、冷房を使ったほうが快適で、燃費と快適性のバランスを取りやすい場合もあります。