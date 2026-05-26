毎日2時間以上の残業が続くと、心身の疲労だけでなく、家族との時間が取れないことに悩む人も少なくありません。一方で、転職によって年収が下がることに不安を感じる人も多いでしょう。しかし、働き方を見直すことで、生活の満足度が上がるケースもあります。 本記事では、年収ダウンと引き換えに働き方を変える価値について考えていきます。 長時間残業が続くと収入以上に負担が大きくなることもある 毎