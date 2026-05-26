ボーナスが入ると、銀行にそのまま置くべきか、投資に回すべきか迷う人は多いでしょう。普通預金の利息だけでは大きく増えにくい一方で、新NISAにまとめて投資するとなると、タイミングや値下がりが気になるものです。 そこで本記事では、ボーナスの預け先を考えるときの順番と、新NISAで一括投資をする場合の注意点について解説します。 ボーナスは全額投資せず、まず使う予定のあるお金を分け