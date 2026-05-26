友人の結婚式に招待されると、うれしい気持ちと同時に「いくら用意すればよいのか」と不安になる人もいるでしょう。ご祝儀に加えて、交通費や美容院代、服装の準備費まで考えると、思った以上の出費になるケースも少なくありません。 そこで本記事では、友人の結婚式に出席する場合の費用の目安と、無理なく参加するための考え方を解説します。 友人の結婚式はご祝儀3万円がひとつの目安 友人の結婚式に出